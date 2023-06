Un Hernandez a Parigi: il Psg compra Lucas, fratello di Theo. La prima pagina dell'Equipe

Fonte: tuttomercatoweb.com

"La scommessa Hernandez". Così titola oggi in prima pagina L'Equipe, riferendosi all'imminente arrivo al PSG del difensore francese del Bayern Monaco Lucas Hernandez, fratello di Theo, terzino del Milan. Ai bavaresi vanno 45 milioni di euro più bonus, per un giocatore che cerca riscatto dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio destro rimediato con la maglia della Francia ai Mondiali in Qatar.