Un tempo da titolare per Athekame nella vittoria della Svizzera U21
Secondo e ultimo appuntamento per la Svizzera U21, selezione dove milita il nuovo laterale rossonero Zachary Athekame. Dopo aver battuto 2-0 l'Estonia qualche giorno fa nelle Qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, i rossocrociati hanno sfidato questo pomeriggio in amichevole l'Albania. Una partita che ha visto avere la meglio gli elvetici per 2-1: vantaggio con Konietzke nel primo tempo poco prima della mezz'ora, pareggio albanese Shehu all'ora di gioco.
A decidere l'incontro un autogol di Jukaj a nove minuti dal termine. Il terzino rossonero Zachary Athekame anche oggi è partito dal primo minuto, schierato titolare sulla fascia destra in un 4-3-1-2, come successo anche contro l'Estonia. Oggi però l'ex Young Boys ha giocato solo metà tempo: il milanista, infatti, è stato sostituito dal CT Stauch all'intervallo per fare spazio a Samuel Marques. Da domani Athekame rientrerà a Milanello e probabilmente lo si vedrà nuovamente al lavoro con il gruppo a partire da mercoledì.
