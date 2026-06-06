USA-Germania, amichevole di lusso: il rossonero Pulisic titolare

USA-Germania, amichevole di lusso: il rossonero Pulisic titolareMilanNews.it
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Oggi alle 20:23News
di Manuel Del Vecchio
Pulisic titolare nell'amichevole di lusso di questa sera tra Stati Uniti d'America e Germania

Amichevole di lusso tra Stati Uniti d'America e Germania, test importante per entrambe le nazionali prima del Mondiale. Il CT Pochettino manda ancora in campo dall'inizio il rossonero Pulisic.

USA-GERMANIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Robinson M., Ream, Robinson A.; McKennie, Adams; Pulisic, TIllman, Dest; Balogun.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.