USA-Germania, amichevole di lusso: il rossonero Pulisic titolare
MilanNews.it
Pulisic titolare nell'amichevole di lusso di questa sera tra Stati Uniti d'America e Germania
Amichevole di lusso tra Stati Uniti d'America e Germania, test importante per entrambe le nazionali prima del Mondiale. Il CT Pochettino manda ancora in campo dall'inizio il rossonero Pulisic.
USA-GERMANIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Robinson M., Ream, Robinson A.; McKennie, Adams; Pulisic, TIllman, Dest; Balogun.
GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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