USA, Pulisic: "Adoro questa squadra. È tutto per me"

vedi letture

Dopo la vittoria contro il Giappone per 2-0, nella quale ha regalato un assist per il gol di Balogun, Christian Pulisic ha dichiarato nel post-partita come riporta goal.com: "Era importante per noi affrontare questa partita con ottimismo. Ma anche guardandoci indietro, possiamo vedere molti aspetti su cui possiamo ancora migliorare. Adoro questa squadra. È tutto per me. Sono qui da parecchio tempo, ho avuto modo di vedere nuovi giocatori, di legare con alcuni giocatori storici, e persino di rivedere Roldan, è stato fantastico per me. Adoro stare in squadra. Mi sono divertito molto. La partita? È stata dura ultimamente e volevamo tornare a casa con un po' di fiducia, con buone sensazioni in vista delle prossime gare e, ovviamente, in vista della Coppa del Mondo che si giocherà qui".

Negli ultimi mesi, si è parlato molto del suo rapporto con il ct Mauricio Pochettino, ma il giocatore del Milan ha assicurato che non c'è nessun problema tra loro: "Abbiamo buone conversazioni. Onestamente, quello che i media scrivono non è esattamente quello che abbiamo vissuto noi. Le cose vanno bene. Abbiamo parlato, abbiamo avuto un ritiro normale. Tutto va bene tra noi e anche all'interno della squadra. Probabilmente non c'è tutto quel dramma che pensate".