"Vallanzasca mi raccontò di aver preparato un piano per rapire Van Basten". L'aneddoto surreale di Giampaolo Manca

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L'ex bandito Giampaolo Manca racconta del piano di Renato Vallanzasca, suo compagno di cella, per rapire Marco Van Basten

Giampaolo Manca, 72 anni, in un'intervista al Corriere della Sera racconta il progetto del compagno di cella Renato Vallanzasca per rapire Marco Van Basten. Il "Doge" della Mala del Brenta, nel docufilm ""l Doge: ritratto di una redenzione", tra le tante cose svelate c'è anche il rapporto con Vallanzasca: "Ci volevamo bene ed era milanista come me".

IL PIANO PER RAPIRE VAN BASTEN

Sul progetto per rapire Van Basten: "Mi raccontò di avere preparato un piano per rapire Marco Van Basten e chiedere un riscatto. Diceva che lo avevano pedinato per mesi. Poi rinunciò perché non voleva fare un favore all’Inter".

Manca rivela anche di aver frequentato lo stadio nel suo periodo da latitante: "Ero giovane ma già ricercato dalla Polizia, così mi rifugiai da amici a Milano. Ma una domenica, a San Siro, non resistetti: il Milan giocava col Cagliari e io ci andai di nascosto. Finì 2-2, con la doppietta di Gigi Riva. La sera mi chiama mio fratello gemello Fabio: mi dice che mi avevano visto in televisione allo stadio. Da quel momento capii che non era più possibile muoversi liberamente a Milano, sapevano tutti che mi nascondevo lì".