Velasco: "Gattuso è un ragazzo straordinario: gli faccio in bocca al lupo"

vedi letture

Julio Velasco, leggendario allenatore dell'altrettanto leggendaria Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile che ieri, da squadra vincitrice dei Giochi Olimpici, ha riportato il titolo mondiale in Italia dopo 23 anni, al suo ritorno a Malpensa ha lanciato un messaggio anche per Rino Gattuso, CT dell'italia di calcio.

Le sue parole: “Gli faccio l’in bocca al lupo. Io l’ho conosciuto in uno dei tanti eventi a cui partecipiamo. È un ragazzo straordinario, quello che voglio dire e l’ho detto anche prima è che tendiamo, quando vinciamo, a esaltarci troppo. Qualche volta a peccare di superbia. Quando si perde invece è tutto un disastro, non ci sono più i giocatori di calcio… E invece non è così. Io ricordo sempre, perché sono un calciofilo, che l’Italia ha vinto due mondiali quando tutti dicevano che era un disastro totale".

Conclude Velasco: "La gente non se lo ricorda, ma voi giornalisti dovete ricordarlo. L’Italia non ha vinto quando andava tutto bene, ha vinto quando andava tutto male: qui non bisogna esaltarsi troppo, né buttarsi giù quando si perde”.