Vendita San Siro a Milan e Inter, l'annuncio di Sala: "Delibera in giunta la prossima settimana"

vedi letture

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha annunciato, a margine della commemorazione della strage dell'11 settembre, che la prossima settimana la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter approderà in giunta: "L'importante è che la vicesindaca completi gli incontri con tutte le forze politiche, ma per il resto siamo pronti, la settimana prossima andiamo in Giunta" riporta l'ANSA.

Il primo cittadino milanese ha risposto così invece a chi gli ha chiesto se il Comune ha sondato anche la Procura e la Corte dei Conti prima dell'operazione: "Ho lasciato a Scavuzzo di verificare, dal punto di vista di tutte le entità che hanno partecipato a questa lunga storia, cosa ne pensano. Ovviamente ognuno poi farà il suo mestiere, però siamo sufficientemente tranquilli, stiamo rispettando pienamente le regole. Quindi, siamo pronti a procedere, però è importante adesso ascoltare il parere di tutti".

