Venduti già 53mila biglietti per Milan-Bari: aperto anche il terzo rosso

vedi letture

Siamo a metà agosto, siamo nel primo turno di Coppa Italia (che equivale ai trentaduesimi), siamo alla prima partita ufficiale dopo una stagione fallimentare, eppure i tifosi del Milan non fanno mancare il proprio sostegno. In occasione dell'inizio vero e proprio della stagione rossonera, domenica 17 alle ore 21.15 a San Siro contro il Bari, formazione di Serie B, sono già stati venduti 53mila biglietti, tanto che il club ha dovuto aprire anche il terzo anello rosso.

Si tratta di una testimonianza di passione molto forte che dovrà essere ripagata sul campo dalla formazione di Massimiliano Allegri (che sarà squalificato) e soprattutto da quei calciatori da cui ci aspetta un qualcosa in più. Anche se si tratta di Coppa Italia, anche se si gioca contro una formazione di cadetteria. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ci saranno anche diversi turisti e saranno 108 le nazionalità rappresentate tra il pubblico. Dopo gli italiani, i più presenti saranno francesi, tedeschi e svizzeri.