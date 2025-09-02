Ventola sulla vicenda Gimenez: "Il giocatore è quello più penalizzato secondo me"

Nel corso del consueto appuntamento con Viva El Futbol, l'ex calciatore Nicola Ventola ha parlato di Santiago Gimenez, rimasto al Milan nonostante le tante voci di mercato che l'hanno visto vicino alla Roma in un possibile scambio con Dovbyk:

"Lo sai già dalla prima settimana, 10 giorni, che è arrivato Allegri che il giocatore non lo faceva impazzire. Quindi non si trovano gli incastri, sei obbligato a farlo giocare. Mentalmente puoi fare anche meno bene, perché Gimenez è di più di quello che secondo me stiamo vedendo. Anche in questa prima parte di campionato. Non ti senti apprezzato e sei lì che giochi perché magari Leao è infortunato.

Anche la risposta del procuratore a 20 ore prima che si chiudesse il mercato, con la frase di quando era arrivato per dire "Okay, giochiamo a muso duro. Io rimango qua, non mi muovo". Parti male perché il giocatore è quello che è più penalizzato secondo me".