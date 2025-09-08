Ventura esalta Gattuso: "Bravo perchè ha riportato serenità, un po’ di fiducia e un pizzico di allegria"

Ventura esalta Gattuso: "Bravo perchè ha riportato serenità, un po' di fiducia e un pizzico di allegria"
di Niccolò Crespi

Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto così ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport per commentare il momento della squadra guidata da Gennaro Gattuso. Quanti elogi per l'ex giocatore e allenatore milanista:

“Gattuso ha riportato serenità, un po’ di fiducia e un pizzico di allegria. Si è rivisto spirito di sacrificio ed entusiasmo nella squadra. Tutti segnali positivi, mi auguro sia l’inizio di qualcosa, in attesa di test più probanti dell’Estonia”.

Israele-Italia, le probabili formazioni

Israele (5-4-1) Da.Peretz, Jehezkel, Nachmias, Lemkin, Shlomo, Revivo; Gloukh, Do.Peretz, E.Peretz, Solomon; Baribo. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.

Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Cambiaso; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.