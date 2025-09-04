Ventura: "Il Milan fa fatica ed è impensabile che possa lottare per lo Scudetto"

Giampiero Ventura, allenatore, si è così espresso a Radio Kiss Kiss sulla Serie A dopo il calciomercato: "Io credo che ci sia solo l’Inter in questo momento come anti Napoli, anche se ha ancora dei problemi. Ha un allenatore giovane che ha allenato solo tre mesi a Parma. Però ha un organico forte. Poi ci può essere la Juventus. Per quanto riguarda il Milan, fa fatica ed è impensabile che possa lottare per lo scudetto, magari per un posto in Europa sì. Detto che a fare questi discorsi a inizio campionato verremo smentiti in ogni caso. Io credo che per vincere lo scudetto servano l’allenatore, la squadra e la società, e il Napoli ce li ha tutti e tre. I presupposti sono di un Napoli una spanna superiore agli altri. Non come organico, perché l’Inter non ha nulla da invidiare al Napoli come organico. Ma nel Napoli c’è serenità e compattezza. Poi c’è la Champions League in cui Conte dovrà essere bravo a gestire, perché come ha inciso l’anno scorso sull’Inter potrebbe incidere anche sul Napoli quest’anno".

Su Gattuso:

"Farà ciò che potrà fare, ma l’ultima Nazionale forte era quella del Mondiale di Lippi che aveva Toni e Del Piero in panchina. Quando il tuo centravanti preferisce andare in Arabia vuol dire che non c’è più amore per la maglia dell'Italia".