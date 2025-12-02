Vernazza: "Modric ha trascinato i compagni a un livello superiore: il primo a difendere"

vedi letture

La situazione in vetta alla classifica appare, dopo 13 giornate, piuttosto ingarbugliata. Così tante squadre - quattro - divise solamente da un punto non si vedevano dal 2001. A oggi in vetta ci sono Milan e Napoli ma di settimana in settimana la fisionomia è sempre cambiata, motivo per cui la concentrazione deve rimanere altissima perché basta veramente un passo falso per ritrovarsi tre squadre davanti. A parlare del momento del Milan e di Luka Modric, il giornalista Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport.

Il commento di Vernazza su Modric: "Luka Modric ha rialzato il Diavolo decaduto della scorsa stagione. Lo ha fatto con le sue qualità di fuoriclasse e con l'esempio. Modric luccica per tecnica e per intelligenza e perché è il primo a difendere, una sorta di libero davanti alla difesa. Si frappone e si oppone, devia tiri e recupera palloni. Ha 40 anni e ha vinto un Pallone d'oro, oltre che una cifra di trofei nel Real Madrid, ma nel Milan gioca con umiltà, al servizio dei compagni. Ha costretto gli altri a interrogarsi («Se lui fa questo, chi sono io per non fare le stesse cose?»), ha trascinato i compagni a un livello superiore".