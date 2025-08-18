Vernazza sulla Gazzetta: "Ora il Milan deve seguire Modric e non disperdere la sua grandezza"

Sabastiano Vernazza, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato così l'esordio in rossonero di Luka Modric: "Luka Modric rappresenta il valore aggiunto. Alla gente rossonera importa poco che abbia quasi quarant’anni. Basta la parola, Modric, e l’entusiasmo deborda. Ieri sera San Siro ha riservato ovazioni al fuoriclasse croato: prima del match, quando è stato presentato alla folla; nel momento in cui è entrato; negli attimi in cui ha dipinto il suo calcio smisurato. Gli è bastato addomesticare un pallone in area e dribblare con nonchalance un difensore per far tremare gli anelli del Meazza. Una volta, diciamo trent’anni fa, il Milan si sarebbe goduto un Modric massimo trentenne, oggi deve accontentarsi della sua ultima danza, ma va bene lo stesso. San Siro sa riconoscere la bellezza, l’eleganza, il genio, l’intelligenza, e Modric tutte queste cose le possiede ancora.

Si spera che i compagni si sintonizzino sulle sue frequenze. Verso la fine, Modric è volato via sulla destra e ha servito un assist pulito, lineare. Sarebbe bastato spingere il pallone in rete, ma sia Gimenez sia Okafor hanno fatto altri movimenti, ci hanno capito poco. Avere qui Modric è un regalo per tutti, non solo per i milanisti, c’è solo da imparare. I prezzi erano ultra-popolari, ma 71mila spettatori a San Siro il 17 agosto sono tantissimi, quasi un’enormità. C’è tanta voglia di Milan e sarebbe un peccato disperdere una tale apertura di credito".

