Verso Como-Milan: Leao non è ancora al meglio, Allegri potrebbe confermare Pulisic-Fullkrug davanti

Secondo quanto riferisce SportMediaset, Rafael Leao non è ancora al meglio in quanto ha sempre quel fastidio muscolare che lo staff medico milanista spera non si trasformi in pubalgia. E così giovedì contro il Como, nel recupero dalla 16^ giornata di Serie A, si va verso la conferma in attacco della coppia Pulisic-Fullkrug che ha già giocato dal primo minuto domenica a Firenze in casa della Fiorentina.

Contro la squadra di Fabregas, ci sarà poi il ritorno nella formazione iniziale rossonera di alcuni titolarissimi: Fikayo Tomori ha scontato la giornata di squaifica e tornerà al suo posto in difesa. In mezzo al campo si rivedranno invece dal 1' Luka Modric, Adrien Rabiot e Davide Bartesaghi. In dubbio Strahinja Pavlovic dopo i nove punti di sutura alla testa in seguito al duro scontro di gioco con Comuzzo durante il match contro la Fiorentina. Il difensore verrà valutato in questi giorni per capire se convocarlo o meno per la trasferta di Como.