Verso Empoli-Milan: ballottaggio Simic-Gabbia in difesa

In vista della gara di domenica in casa dell'Empoli, Stefano Pioli non ha grandi dubbi di formazione, se non al centro della difesa dove c'è da capire chi sarà il compagno di reparto di Simon Kjaer: secondo quanto appreso da Milannews.it, in ballottaggio per una maglia da titolare ci sono infatti Jan-Carlo Simic e Matteo Gabbia, rientrato nei giorni scorsi al Milan dal prestito al Villarreal.

Per il resto la formazione è praticamente fatta: Maignan in porta, Calabria (o Florenzi se Pioli dovesse dare un turno di riposo al capitano milanista) e Theo Hernandez come terzini, mentre a centrocampo, al fianco dei soliti Reijnders e Loftus-Cheek, dovrebbe essere Adli a prendere il posto di Bennacer che è in Coppa d'Africa. In attacco, spazio ancora una volta al tridente composto da Pulisic, Giroud e Leao.