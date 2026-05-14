Verso il Genoa, Gazzetta: "Milan da battaglia. Fofana e Fullkrug, Max punti sui duri per non tremare"

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In vista della prossima gara di campionato contro il Genoa, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Milan da battaglia. Fofana e Fullkrug, Max punti sui duri per non tremare". Massimiliano Allegri sceglie forza ed esperienza contro il Grifone e per questo darà spazio a Youssouf Fofana in mezzo al campo e a Niclas Fullkrug in attacco. Quella di Marassi è una partita che il Diavolo non può assolutamente sbagliare.

A GENOVA CON QUATTRO ASSENTI

Il Milan si presenterà a Genova con quattro assenti, vale a dire l'infortunato Luka Modric e gli squalificati Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan. Tornerà invece a disposizione di Allegri Christian Pulisic che, dopo aver saltato l'ultimo match contro l'Atalanta per un problema muscolare al gluteo, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Tutto ok anche Davide Bartesaghi che era uscito acciaccato dalla sfida contro i bergamaschi di domenica scorsa.