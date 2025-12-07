Verso il Torino: Max Allegri fa il punto sugli infortunati

Alla vigilia della sfida contro il Torino, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa degli infortunati: "Gimenez speriamo di averlo il più presto possibile, è un giocatore importante e numericamente ne abbiamo bisogno. Tecnicamente e numericamente. Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno. Athekame sta completando il recupero.

Fofana speriamo di averlo già col Sassuolo. Tra domani e Sassuolo avremo una settimana molto importante, bisogna avere la testa giusta e giocare con umiltà, sapendo che portando a casa queste due partite è molto importante perché poi andremo a giocare la Supercoppa".

