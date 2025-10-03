Verso Juve-Milan, tocca a Bartesaghi al posto di Estupinan
Si avvicina Juventus-Milan, in programma domenica sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino e valevole per la sesta giornata di campionato, l'ultima prima del secondo stop forzato causa Nazionali. Gli ultimi due giorni di allenamento saranno cruciali per i tecnici Allegri e Tudor per capire le scelte da fare anche in relazione ai giocatori infortunati o squalificati. Lato Milan, oltre al solito Ardon Jashari, mancherà con ogni probabilità l'acciaccato Tomori e al 100% lo squalificato Estupinan.
Proprio per sostituire il laterale sudamericano, che si rivedrà in rossonero dopo la pausa, Allegri va verso la conferma di Davide Bartesaghi, come successo durante il secondo tempo di Milan-Napoli o anche nella gara di Coppa Italia contro il Lecce. Il laterale italiano gode della fiducia del tecnico livornese e avrà il suo bel compito nel cercare di arginare un Conceiçao in forma e l'ex compagno di squadra Pierre Kalulu.
