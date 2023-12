Verso l'Inghilterra: nel pomeriggio la partenza del Milan per Newcastle

Come riportato da acmilan.com, il decollo da Milano Malpensa per Newcastle avverà alle 16.30. Alle 19 (orario inglese, quindi le 20 italiane), presso la sala stampa dello stadio St. James’ Park, ci sarà invece la conferenza dell'allenatore Stefano Pioli e di Christian Pulisic.

Come riportato da Peppe Di Stefano, inviato a Milanello per SkySport, dopo l'allenamento molto positivo di ieri si va verso la titolarità per Rafael Leao nel match di mercoledì tra Newcastle e Milan; sarà, chiaramente, una decisione da prendere nelle prossime ore e, in particolare, nella mattinata di oggi, quando la squadra sosterrà la consueta rifinitura della vigilia.