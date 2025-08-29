Verso Lecce-Milan: la designazione arbitrale completa

Il Milan, dopo aver malamente perso l'esordio in campionato a San Siro contro la neopromossa Cremonese, si ritroverà nella serata di oggi, alle ore 20.45, a scendere in campo per la sua seconda giornata di Serie A. L'avversario sarà il Lecce di Francesco Camarda, centravanti che sulla carta è il futuro dei rossoneri, che ospiterà la squadra di Allegri al Via del Mare. L'AIA ha comunicato la designazione arbitrale completa della sfida, indicando come direttore di gara il signor Livio Marinelli, della sezione di Tivoli.

Di seguito si riporta la designazione arbitrale completa per Lecce-Milan:

LECCE – MILAN Venerdì 29/08 h. 20.45

MARINELLI

DEI GIUDICI – MASTRODONATO

IV: ARENA

VAR: GHERSINI

AVAR: MERAVIGLIA