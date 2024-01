Verso Milan-Bologna: i rossoneri vogliono migliorare la striscia positiva di risultati

In vista dell'importante sfida di domani sera, a San Siro contro il Bologna, si respira aria di serenità e soprattutto ottimismo in casa Milan, con i rossoneri reduci dalla vittoria all'ultimo respiro contro l'Udinese. Lo spogliatoio è sempre stato unito e Mister Stefano Pioli ha spesso ribadito la volontà del Milan di voler crescere e migliorare, imparando anche dai propri errori, alle volte forse commessi con un pò di perseveranza. Il Milan prosegue quindi sulle ali dell'entusiasmo e della giusta, finora, continuità ottenuta in campionato (l'ultima sconfitta del Milan in Serie A è datata 9 dicembre 2023 nella sfortunata trasferta di Bergamo).

Il percorso dei ragazzi di Pioli è netto e delineato: infatti, fino ad oggi, i rossoneri hanno ottenuto due volte un filotto da 4 vittorie di fila. Se il Milan dovesse vincere contro il Bologna, per la prima volta arriverebbe a 5 successi consecutivi.