Verso Milan-Cagliari: le probabili formazioni delle due squadre
MilanNews.it
Ecco le probabili scelte di Allegri e Pisacane: nel Milan c'è Jashari e non Modric in mezzo al campo, in avanti confermati Nkunku e Gimenez
Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Cagliari per la gara di questa sera alle 20.45 a San Siro valida per la 38^ giornata di Serie A:
MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.
CAGLIARI: (4-3-2-1) Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Esposito; Borrelli.
MILAN-CAGLIARI: LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Preti - Bercigli
IV uomo: Ayroldi
VAR: Abisso
AVAR: Chiffi
DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI
Data: domenica 24 maggio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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