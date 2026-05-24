Verso Milan-Cagliari: le probabili formazioni delle due squadre

Verso Milan-Cagliari: le probabili formazioni delle due squadreMilanNews.it
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Oggi alle 12:37News
di Enrico Ferrazzi
Ecco le probabili scelte di Allegri e Pisacane: nel Milan c'è Jashari e non Modric in mezzo al campo, in avanti confermati Nkunku e Gimenez

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Cagliari per la gara di questa sera alle 20.45 a San Siro valida per la 38^ giornata di Serie A

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. 

CAGLIARI: (4-3-2-1) Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Esposito; Borrelli.

MILAN-CAGLIARI: LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida
Assistenti: Preti - Bercigli
IV uomo: Ayroldi
VAR: Abisso
AVAR: Chiffi

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI
Data: domenica 24 maggio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it