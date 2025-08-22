Verso Milan-Cremonese, Allegri: "Oggi deciderò se fare giocare Modric titolare. Mi aspetto almeno 15 gol da Loftus e Fofana"
È la vigilia di Milan-Cremonese, prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. In vista della gara di domani sera, mister Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:
Parlando sempre di formazione, vedremo un Milan giocare a 3 lì davanti
"Lo abbiamo sempre fatto, Rafa sta giocando davanti e si è visto anche con Saelemaekers con Pulisic, quindi abbiamo già fatto questa cosa. Ha giocato anche Santi (Gimenez) e abbiamo pure Chukwueze, c'è grande spirito".
Sul centrocampo
"Oggi deciderò se far giocare Modric titolare o no. Loftus-Cheek e Fofana dovranno fare almeno 15 gol in due, è un obiettivo che ho dato e al quale tengo".
