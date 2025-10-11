Verso Milan-Fiorentina: Kean esce per infortunio con l'Italia. Problema alla caviglia

Al minuto 16 di Italia-Estonia, parziale 1-0 grazie proprio ad una rete dell'attaccante, Moise Kean è stato costretto al cambio a causa di un problema alla caviglia: al suo posto Gattuso ha fatto entrare Pio Esposito.

Il centravanti della Fiorentina, con la Viola attesa a San Siro subito dopo la sosta, si è accasciato a terra dopo aver poggiato male a terra il piede: nelle prossime ore svolgerà gli esami di rito e si capirà se la sua presenza per la sfida contro il Milan è a rischio o meno.