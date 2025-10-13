Verso Milan-Fiorentina, Kean lascia il raduno azzurro: non giocherà contro Israele
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Moise Kean non è disponibile per Italia-Israele in programma domani a Udine. Il ct Gennaro Gattuso non potrà contare sull'attaccante che lascerà il raduno nelle prossime ore: gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che il giocatore della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall'infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l'Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele. Intanto per gli azzurri è previsto alle 16.30 l'allenamento di rifinitura sul campo del centro sportivo 'Dino Bruseschi'. (ANSA).
