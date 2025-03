Verso Milan-Lazio, Conceiçao: "A Roma bei ricordi, ma se domani ci fossero stati i miei genitori a giocare con la Lazio io gioco per vincere lo stesso"

Intervenuto così nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Lazio, il tecnico rossonero Sergio Conceiçao ha parlato dell'attuale momento complicato della squadra. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Che partita sarà domani contro la Lazio?

"L'essere umano è pieno di ricordo, è normale. Ma anche se domani ci fossero stati i miei genitori a giocare con la Lazio io gioco per vincere. Li ringrazio per i tre anni stupendi, ma saranno avversari così com'è stato con Lazio e Inter. Baroni sta facendo un lavoro di qualità alla Lazio, ha un percorso dalla Serie C alla Serie A con più di 400 partite. Complimenti, sta facendo un buonissimo lavoro".

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: domenica 2 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Passeri – Costanzo

IV ufficiale: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Pezzuto