Verso Milan-Pisa: oggi alle 12 la conferenza stampa di Allegri
Domani, giorno di vigilia di Milan-Pisa, gara valida per l'8^ giornata di Serie A che si giocherà venerdì alle 20.45 a San Siro, Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa da Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle ore 12. Grazie al live testuale di Milannews.it, non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore livornese.
Questo il programma dell'8^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 24/10
ore 20,45, Milan-Pisa
SABATO 25/10
ore 15, Parma-Como
ore 15, Udinese-Lecce
ore 18, Napoli-Inter
ore 20.45, Cremonese-Atalanta
DOMENICA 26/10
ore 12.30, Torino-Genoa
ore 15, Verona-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Roma
ore 18, Fiorentina-Bologna
ore 20.45, Lazio-Juventus
