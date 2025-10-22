Verso Milan-Pisa, tabù per Allegri: l'unica sconfitta stagionale proprio contro una neopromossa

Dopo la convincente vittoria in casa contro la Fiorentina, il Milan di mister Massimiliano Allegri si prepara all'ennesimo ostacolo in questo campionato di Serie A. Venerdì sera infatti, a San Siro arriverà il Pisa dell'ex Alberto Gilardino, in disperato bisogno di punti salvezza. Nonostante le solite assenze, i rossoneri dovranno ottenere nuovamente punti (e morale) preziosi per il proprio percorso in campionato.

Numeri e curiosità

Come arrivano a questo scontro diretto rossoneri e nerazzurri? Milan primo a 16 (5V - 1X - 1P con 11GF e 4GS), di cui 9 in casa (3V - OX - 1P con 6GF e 4GS). Attenzione l'unico KO rimediato fino a oggi è arrivato per meno di una delle altre due neopromosse in Serie A, la Cremonese. Pisa ultimo a quota 3 (OV - 3X - 4P con 3GF e 10GS), ma soltanto 1 in trasferta (OV - 1X - 2P con 3GF e 8GS). L'unica trasferta a punti? Proprio in Lombardia al primo turno, a Bergamo contro l'Atalanta.

Il programma del prossimo turno completo.

VENERDÌ 24/10

ore 20,45, Milan-Pisa

SABATO 25/10

ore 15, Parma-Como

ore 15, Udinese-Lecce

ore 18, Napoli-Inter

ore 20.45, Cremonese-Atalanta

DOMENICA 26/10

ore 12.30, Torino-Genoa

ore 15, Verona-Cagliari

ore 15, Sassuolo-Roma

ore 18, Fiorentina-Bologna

ore 20.45, Lazio-Juventus