Verso Milan-Roma, info sui biglietti e promozioni di San Siro

vedi letture

Il mese di novembre per il Milan si aprirà a San Siro domenica 2 alle 20.45 nel posticipo della 10ª giornata di Serie A contro la Roma. Sarà la sfida numero 203 tra le due squadre, con 85 successi rossoneri, 54 vittorie giallorosse e 63 pareggi a completare i precedenti.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Roma sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: dalle 15.00 di martedì 7 ottobre alle 23.59 di giovedì 9 ottobre, ciascun abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle 15.00 di mercoledì 8 ottobre alle 23.59 di giovedì 9 ottobre, ogni possessore di CRN Card richiesta tramite AIMC può acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN Card richiesta tramite AIMC, con listino dedicato.

Vendita Libera: dalle ore 15.00 di venerdì 10 ottobre e fino a esaurimento delle disponibilità, ciascun tifoso potrà acquistare fino a 4 biglietti.

PREZZI E PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Roma parte da 34€. Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate, in alcune zone dello stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Roma ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.