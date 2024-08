Verso Milan-Venezia, prosegue la vendita libera dei biglietti: info e costi

Dopo l'esordio casalingo contro il Torino, il Milan tornerà a giocare in campionato davanti al proprio pubblico alla 4° giornata, ospitando il Venezia. Il precedente più recente a San Siro risale al settembre 2022, con la vittoria rossonera per 2-0 firmata da Díaz e Hernández.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Venezia sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 12.00 di martedì 6 agosto alle 23.59 di giovedì 8 agosto, gli abbonati potranno acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili, con listino dedicato.

Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di venerdì 9 agosto e fino a esaurimento posti.

PREZZI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Venezia parte da 12€ nella fase abbonati e da 14€ nella fase di vendita libera.

PROMOZIONI

A partire dalla fase di vendita libera, presso il Ticket Office di Casa Milan, il Flagship Store di via Dante e i punti fisici Vivaticket, gli Under 16 accompagnati da un adulto potranno usufruire della tariffa speciale da 14€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 19€ in alcune zone dello stadio.

CLUB 1899

Se sei un privato, puoi acquistare online i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2024/25. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.