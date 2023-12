Verso Newcastle-Milan: Pulisic torna sulla fascia destra

Nelle ultime settimane, Christian Pulisic ha giocato a sinistra come sostituto dell'infortunato Rafael Leao. Ora il portoghese è pronto a tornare in campo domani sera contro il Newcastle e così contro gli inglesi l'americano tornerà ad essere impiegato sulla fascia destra dell'attacco milanista. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che aggiunge che a completare il tridente rossonero ci sarà ovviamente Olivier Giroud.

Scelte quasi obbligate negli altri due reparti, soprattutto in difesa dove continua l'emergenza (out Kalulu, Thiaw e Pellegrino, non recupererà nemmeno Kjaer): davanti a Maignan, spazio quindi a Calabria, Tomori, Theo Hernandez e Florenzi. In mezzo al campo, invece, dove sarà assente Bennacer visto che non è in lista UEFA, dovrebbe essere confermato il "solito" trio composto da Loftus-Cheek, Musah e Reijnders.