Verso Sampdoria-Milan, l’ex D'Aversa in panchina all’esordio

Roberto D'Aversa, allenatore della Samp che attende il Milan a Marassi per la prima di campionato, è un ex rossonero. Presente nelle giovanili rossonere dal 1991 al 1994, D'Aversa tra Milanello e il Vismara ha avuto allenatori importanti (Maurizio Viscidi e Giorgio Morini) e compagni di squadra illustri: Francesco Coco, Francesco Ciccio Cozza, Cristian Brocchi, Massimo Oddo.

Come un anno fa, il Milan esordisce dunque in campionato contro un ex rossonero anche questa volta. A settembre 2020 la prima gara ufficiale in Italia della nuova stagione era stata contro il Bologna allenato dall'ex tecnico milanista Siniša Mihajlović. Due a zero a favore del Milan contro gli emiliani che avevano in rosa anche l'altro ex rossonero Andrea Poli.

Nell'agosto 2018, invece, il Milan avrebbe dovuto giocare la prima di campionato a San Siro contro il Genoa dell'ex Lapadula. Cosa che non fu evidentemente possibile a causa dell'immane tragedia del ponte Morandi di cui si è celebrato ieri il terzo, triste, duro, anniversario. A quel punto i rossoneri si ritrovarono in campo per la prima volta contro Carlo Ancelotti, in Napoli-Milan 3-2, all'epoca tecnico dei partenopei.

Quando Roberto D'Aversa approdava nelle squadre giovanili del Milan, Re Carlo si avviava a concludere la sua carriera da calciatore, ma quello che più preme al Milan nell'imminenza dell'esordio in campionato, è di cambiare il risultato di Napoli e di andare incontro a un esordio positivo a Genova.