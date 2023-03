Verso Tottenham-Milan, Tuttosport titola: "Thiaw o Kjaer: chi prende Kane?"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

In vista di stasera tra Tottenham e Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Thiaw o Kjaer: chi prende Kane?". Il pericolo numero uno per i rossoneri sarà il centravanti inglese che all'andata venne annullato da Simon Kjaer. Stasera però Stefano Pioli non dovrebbe schierare il danese titolare e quindi a marcare il capitano degli Spurs sarà Malick Thiaw che giocherà in difesa insieme a Pierre Kalulu e a Fikayo Tomori.