Verso Verona-Milan, ecco tutte le statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Nemmeno il tempo di atterrare di ritorno da Praga, dove il Milan si è guadagnato l'accesso ai quarti di finale di Europa League vincendo per 3-1 sul campo dello Slavia, che subito si presenta una trasferta di Campionato, a meno di 72 ore dalla partita di Coppa. I rossoneri di Pioli scenderanno in campo già domenica pomeriggio, a Verona, in una partita importante per difendere il secondo posto appena conquistato. Sullo sfondo il sorteggio di Europa League che vedrà il Milan e la Roma di Daniele De Rossi giocarsi il biglietto per la semifinale, dove chi vince troverà la vincente tra Bayer Leverkusen e West Ham.

Si giocherà il 17 marzo, sarà la 19ma volta nella storia del Milan. Finora 11 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo precedente è un derby interno perso nel 2019 per 3-2, con gol di Vecino, De vrije Lautaro Martinez su rigore, mentre per i rossoneri trovarono la rete Bakayoko e Musacchio.

Nel 2013 una doppietta di Mario Balotelli permise al Milan di vincere per 2-0 sul Palermo, mentre nella stagione precedente, in casa del Parma, il Milan ottenne lo stesso risultato con gol di Ibrahimovic ed Emanuelson. Ci sono anche precedenti europei di rilievo, ad esempio l'1-0 firmato Eranio con cui il Milan sconfisse il Porto nel 1993 in Champions League.

Sarà la sfida n.80 tra il Milan e il Verona, la n.40 in casa degli scaligeri. Finora il bilancio è leggermente a favore del Milan: 14 vittorie rossonere, 12 pareggi e 13 sconfitte.

Le ultime quattro sfide hanno visto il Milan vincere: 2-1 nella scorsa stagione, con autorete di Veloso, pareggio di Gunter, e gol decisivo di Tonali; 3-1 nella stagione 2021-22 che portò allo scudetto: ancora Tonali sugli scudi con una doppietta, e gol di Florenzi nel finale. Il Verona era andato in vantaggio con Faraoni. Nel 2020-21 finì 2-0 con le reti di Krunic e Dalot, e 1-0 nella stagione 2019-2020, con gol di Piatek su rigore.

L'ultima sconfitta è datata dicembre 2017, un 3-0 firmato Caracciolo, Kean e Bessa, che arrivò 4 giorni dopo il 3-0 che il Milan inflisse al Verona in Coppa Italia, con gol di Suso, Romagnoli e Cutrone, a testimonianza della natura ondivaga di quel Milan, capace di vincere bene e perdere male con chiunque a poche ore di distanza. Nel 1990 il Milan perse 2-1, con gol di Simone e reti di Sotomayor e Pellegrini per il Verona nella ripresa.

Il Milan di Sacchi finì in 8, con Lo Bello che fece fuori in 8 minuti tra l'83mo e il 90' Rijkaard, Van Basten e Costacurta. Nel 1973 il Milan si presentava a Verona per l'ultima giornata, in vantaggio di un punto sulla Juventus, ma cadde per 5-3 mentre la Juve vinceva a Roma per 2-1 contro la Roma con gol decisivo di Cuccureddu a 3 minuti dalla fine, sorpassando i rossoneri e strappando lo Scudetto.

La vittoria rossonera più larga a Verona risale a più di 100 anni fa, era il 1913 e il Milan vinse per 3-0 con gol di Rizzi e doppietta di Van Hege. La sconfitta più larga invece è un 5-1 che il Verona rifilò al Milan, era il 1924 (per il Milan segnò Savelli il gol del vantaggio).

In due occasioni il Milan ribaltò un risultato sfavorevole a fine primo tempo: nel 1978 da 0-1 a 2-1 (autorete di Bet e reti di Bigon e Buriani per il Milan), e nel 2002, sempre da 0-1 a 2-1, in quell'occasione vantaggio di Mutu e reti nella ripresa di Inzaghi e Pirlo.

Il Verona fu capace di ribaltare in 3 occasioni: nel 1957, da 2-1 a 3-4, nel 1990 come detto prima, e l'ultima volta nel 2016, quando Pazzini e Siligardi al 95' ribaltarono il vantaggio iniziale di Menez al 21'.

Sono state 7 le espulsioni a giocatori del Milan a Verona, 3 delle quali in uno stesso giorno. L'ultimo a essere espulso fu Calabria nell'1-0 del 2019, ma al 95'.

Prima di lui, Suso, nello 0-3 del 2017, sempre nel recupero. Per il Verona invece 3 le espulsioni casalinghe, in una occasione il Verona riuscì a non perdere. L'ultima volta fu nel 2019 (1-0 per il Milan) con Stepinski espulso al 21'.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 7 i giocatori che hanno esordito in un Verona-Milan: Baresi (23/04/1978), Valori (22/01/1984), Cambiaghi, Donà e Jordan (23/08/1981), Rebic (15/09/2019), Thiaw (16/10/2022).

Sono 4 i giocatori ad avere giocato a Verona per l'ultima presenza: Rizzi (27/04/1913), Sogliano (06/04/1974), Valori (22/01/1984) unica presenza, Josè Mari (28/04/2002).

Soltanto 2 giocatori hanno trovato la loro prima rete in un Verona-Milan: Turini (06/04/1974), Andrea Poli (24/08/2013).

Sono 7 invece i giocatori ad avere segnato il loro ultimo gol a Verona: Rizzi (27/04/1913), Sormani (01/02/1970), Rosato (20/05/1973), Turini (06/04/1974) unico gol, Serena (18/05/1983), Krunic e Dalot (07/03/2021).

Soltanto 4 giocatori sono riusciti a siglare doppiette in casa del Verona: furono Van Hege, Rivera, Honda e Tonali.

Per Pioli sarà la nona sfida contro il Verona: 5 giocate in casa e tre in trasferta, tutte vinte. In casa invece 3 vittorie e 2 pareggi.

Arbitra Mariani di Aprilia: sarà la 21ma volta che dirigerà il Milan, non ci sono precedenti con il Verona, solo uno con il Chievo Verona ma a Milano, finì 3-2 per i rossoneri nel marzo 2018. Complessivamente 11 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte con Mariani in campo.

In questa stagione Mariani ha arbitrato il Milan due volte: un 4-1 interno con il Torino e la sconfitta con la Juventus per 1-0, sempre a San Siro.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)