VIDEO - Allegri una furia nel finale di Cagliari-Milan, il motivo

Nel finale di Cagliari-Milan, quando i sardi stavano per guadagnare un corner allo scadere, Max Allegri si è lasciato andare ad una delle sue sfuriate, una di quelle che farebbero impallidire il "furiosissimo sdegno" citato da Samuel L. Jackson in Pulp Fiction. Il motivo? Una palla giocata da Fullkrug nel modo sbagliato: “Lì c’è stato Fullkrug che doveva giocare una palla larga e invece ha giocato palla dentro.

Bisognava allargare così l’azione finiva nella parte opposta (ride, ndr). Mi sono arrabbiato per quello, perché quando mancano 10 secondi non puoi prendere un calcio d’angolo perché poi viene una mischia in area”.