VIDEO - Milan, il gol del mese scelto dai tifosi è quello di Pulisic contro il Bari
MilanNews.it
Terminato agosto il Milan ha chiesto ai propri tifosi di scegliere quello che è stato il miglior gol del mese. Le reti in gara erano quattro: Loftus-Cheek contro il Lecce, Pulisic contro il Bari, Ijeh contro il Chelsea Woman e Lontani contro il Lecce Primavera. Sul profilo X del club rossonero poco fa è stato pubblicato il vincitore: la rete che più è piaciuta ai tifosi è stata quella di Christian Pulisic, su assist di Gimenez, segnata a San Siro contro il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia.
One strike, one winner: @pulisic takes home the Goal of the Month award! 🇺🇸⚽— AC Milan (@acmilan) September 6, 2025
Brought to you by @pumafootball https://t.co/UbQpN9Jmqx pic.twitter.com/6frEZ5Ko5a
