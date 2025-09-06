VIDEO - Milan, il gol del mese scelto dai tifosi è quello di Pulisic contro il Bari

Terminato agosto il Milan ha chiesto ai propri tifosi di scegliere quello che è stato il miglior gol del mese. Le reti in gara erano quattro: Loftus-Cheek contro il Lecce, Pulisic contro il Bari, Ijeh contro il Chelsea Woman e Lontani contro il Lecce Primavera. Sul profilo X del club rossonero poco fa è stato pubblicato il vincitore: la rete che più è piaciuta ai tifosi è stata quella di Christian Pulisic, su assist di Gimenez, segnata a San Siro contro il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia.