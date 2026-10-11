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VIDEO MN - Arrivato il pullman del Milan al Mapei Stadium

VIDEO MN - Arrivato il pullman del Milan al Mapei StadiumMilanNews.it
Oggi alle 16:39News
di Manuel Del Vecchio

È arrivato in questi istanti il pullman del Milan al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Alle 18:00 l’importante sfida con il Sassuolo di Alberto Aquilani: i tre punti renderebbero la classifica dei rossoneri molto interessante.

A breve in arrivo anche le formazioni ufficiali.