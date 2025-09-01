VIDEO MN - Ecco Odogu: l'arrivo del centrale tedesco a Linate

Oggi alle 16:05News
di Francesco Finulli

David Odogu sarà il nono acquisto del mercato rossonero. Il centrale tedesco classe 2006 è arrivato in questi minuti all'areoporto di Linate a Milano e si sta dirigendo verso La Madonnina dove svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto. Un'operazione in cui il club rossonero verserà circa 10 milioni bonus inclusi al Wolfsburg.

Il video: