VIDEO MN - Il Milan è arrivato a San Siro, alle 20.45 il fischio d'inizio della sfida contro la Cremonese
Manca sempre meno all'inizio della Serie A per il nuovo Milan di Max Allegri. Ospite questa sera a San Siro la Cremonese di Davide Nicola, tra le cui file ci sono anche due vecchie conoscenze rossonere, Warren Bondo e Filippo Terracciano.
In attesa che il palloni torni a rotolare sul prato verde della Scala del Calcio dopo domenica, il Milan è da poco arrivato a San Siro tra gli applausi e i cori dei tifosi presenti. Come in occasione della sfida contro il Bari, anche questa sera sono previsti oltre 70mila tifosi allo stadio.
Ambrosini: “Rischiamo di andare nella banalità quando parliamo di Modric. Va a colmare le mancanze di leadership dell’anno scorso"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
