VIDEO MN - Il Milan è arrivato a San Siro, alle 20.45 il fischio d'inizio della sfida contro la Cremonese

Manca sempre meno all'inizio della Serie A per il nuovo Milan di Max Allegri. Ospite questa sera a San Siro la Cremonese di Davide Nicola, tra le cui file ci sono anche due vecchie conoscenze rossonere, Warren Bondo e Filippo Terracciano.

In attesa che il palloni torni a rotolare sul prato verde della Scala del Calcio dopo domenica, il Milan è da poco arrivato a San Siro tra gli applausi e i cori dei tifosi presenti. Come in occasione della sfida contro il Bari, anche questa sera sono previsti oltre 70mila tifosi allo stadio.