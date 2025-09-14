VIDEO MN - L'arrivo a San Siro del pullman rossonero. Tra poco Milan-Bologna

VIDEO MN - L'arrivo a San Siro del pullman rossonero. Tra poco Milan-Bologna
Oggi alle 19:33News
di Manuel Del Vecchio

È arrivato a San Siro, accolto come al solito dal calore dei tifosi, il pullman del Milan. Alle 20.45 il fischio d’inizio della gara contro il Bologna, valida per la terza giornata di Serie A.

La squadra di Allegri arriva da una sconfitta (Cremonese) e una vittoria (Lecce). Di seguito il video.