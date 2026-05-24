VIDEO MN - Moncada esce dall'incontro con Cardinale

vedi letture

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha lasciato il luogo dell'incontro con Gerry Cardinale dopo circa due ore

Nelle ore precedenti all'ultima partita del campionato di Serie A Enilive, decisiva per il Milan in ottica Champions League, gran parte della dirigenza e proprietà rossonera si è trovata in centro a Milano all'hotel "Four Seasons". Nello specifico Gerry Cardinale, proprietario rossonero, ha pranzato insieme ai suoi due uomini RedBird: Massimo Calvelli e il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic.

Solo in un secondo momento, quando è andato via Zlatan Ibrahimovic, è arrivato il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Il dirigente francese, come ha riportato l'inviato di MilanNews.it, ha lasciato in questi minuti il luogo dell'incontro. Rimangono dentro ancora il numero uno di RedBird Cardinale e il suo braccio destro per l'universo sportivo Calvelli. Il video dell'uscita di Moncada, che ha incontrato il proprietario per circa due ore.