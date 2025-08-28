VIDEO MN - Nkunku arrivato al Melià: domani le visite

Cristopher Nkunku è arrivato all'Hotel Melià, in zona San Siro. Dopo essere atterrato qualche minuto fa all'areoporto di Linate, con un volo partito da Londra, il calciatore francese che sarà l'ottavo acquisto dell'estate rossonera, si è recato in città dove soggiornerà questa sera e dove domattina svolgerà le visite mediche di rito.

Dopo La Madonnina, l'ormai ex Chelsea effettuerà l'idoneità sportiva e poi andrà a Casa Milan per firmare il suo contratto di cinque anni con il Diavolo.

Di seguito il video del nostro inviato all'Hotel Melià: