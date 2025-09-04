VIDEO MN - Nkunku e Odogu incontrano i tifosi al Flagship Store

Dopo essersi presentati in conferenza stampa questo pomeriggio Cristopher Nkunku e David Odogu, due degli ultimi acquisti della sessione estiva rossonera, si trovano adesso al Flagship Store del Diavolo in via Dante, in pieno centro a Milano, per il consueto Meet&Greet con i tifosi organizzato dal club per i nuovi volti della squadra. Diversi i sostenitori milanisti che si sono recati allo store, sfidando il caldo, per salutare e dare il benvenuto ai due nuovi volti della squadra.

Grande entusiasmo per i tifosi rossoneri che hanno salutato Nkunku e Odogu mentre si affacciavano dalla finestra e mostravano la loro nuova maglia rossonera con i numeri 18 e 27. Guarda il video: