VIDEO MN - Olimpiadi Milano-Cortina: Max Allegri è pronto per portare la Fiamma Olimpica
Oggi alle 08:59News
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato, Antonello Gioia

Giornata speciale per Massimiliano Allegri che tra poco avrà l'onore di  portare la Fiamma Olimpica in un momento di forte valore simbolico, capace di unire sport, territorio e valori olimpici. Un passaggio che rafforza il legame tra il grande sport italiano e l’attesa manifestazione a cinque cerchi che inizierà ad inizio febbraio.

Ecco il video girato dall'inviato di Milannews.it del tecnico del Milan che è pronto per portare la torcia olimpica in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: