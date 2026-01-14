VIDEO MN - Olimpiadi Milano-Cortina: Max Allegri è pronto per portare la Fiamma Olimpica

Giornata speciale per Massimiliano Allegri che tra poco avrà l'onore di portare la Fiamma Olimpica in un momento di forte valore simbolico, capace di unire sport, territorio e valori olimpici. Un passaggio che rafforza il legame tra il grande sport italiano e l’attesa manifestazione a cinque cerchi che inizierà ad inizio febbraio.

Ecco il video girato dall'inviato di Milannews.it del tecnico del Milan che è pronto per portare la torcia olimpica in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: