Milan, ieri Pavlovic non si è allenato: è in forte dubbio per il Como

A seguito di un duro scontro di gioco con Comuzzo durante Fiorentina-Milan di domenica, Strahinja Pavlovic ha riportato nove punti di sutura alla testa. Nella giornata di ieri, il difensore rossonero non si è allenato e per questo è in forte dubbio per la gara di domani sera in casa del Como, valida per il recupero dalle 16^ giornata di Serie A. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

Questo il programma dei recuperi della 16^ giornata di campionato:

Mercoledì 14 gennaio

NAPOLI-PARMA alle 18:30

INTER-LECCE alle 20:45

Giovedì 15 gennaio

VERONA-BOLOGNA alle 18:30

COMO-MILAN alle 20:45