PHOTOGALLERY MN - Olimpiadi Milano-Cortina 2026: le immagini di Max Allegri con la Fiamma Olimpica
Questa mattina a Borgomanero, Massimiliano Allegri ha portato la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. Qualche giorno fa, commentato la notizia che sarebbe stato uno dei tedofori, il tecnico milanista dichiarò: "Sono contento perché sarà un’emozione e un’esperienza meravigliosa. Ringrazio il Coni che mi ha dato questa possibilità". Ecco le foto più belle scattate dagli inviati di Milannews.it:
Verso Como-Milan: tornano titolari Tomori, Modric, Rabiot e Bartesaghi. Fofana favorito su Loftus-Cheek
L'importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odinodi Carlo Pellegatti
Modric ha inviato un messaggio di vicinanza e sostegno ad un giovane tifoso rossonero, sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana
Zazzaroni difende Allegri: "Certa gente vuole spiegare come si fa ad un allenatore che ha vinto 6 scudetti"
L'importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odino
Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l'Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Troppi punti persi, ma anche troppi gol presi contro il piccole: il clamoroso numero negativo del Milan
Il messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
Firenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa manca
