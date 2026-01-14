PHOTOGALLERY MN - Olimpiadi Milano-Cortina 2026: le immagini di Max Allegri con la Fiamma Olimpica

Questa mattina a Borgomanero, Massimiliano Allegri ha portato la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. Qualche giorno fa, commentato la notizia che sarebbe stato uno dei tedofori, il tecnico milanista dichiarò: "Sono contento perché sarà un’emozione e un’esperienza meravigliosa. Ringrazio il Coni che mi ha dato questa possibilità". Ecco le foto più belle scattate dagli inviati di Milannews.it: