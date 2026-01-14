Il QS titola sul Milan: "Pure Fullkrug ko. C'è emergenza in attacco"

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina sul Milan: "Pure Fullkrug ko. C'è emergenza in attacco". Domenica contro la Fiorentina, nel match durante il quale ha fatto il suo debutto da titolare in maglia rossonera, il centravanti tedesco ha riportato l'infrazione alla falange del dito del piede e sarà quindi costretto a saltare la trasferta di domani in casa del Como.

Chi giocherà quindi in attacco dal primo minuto? Christian Pulisic è certo di una maglia da titolare, mentre per l'altro posto sono in ballottaggio Rafael Leao e Christopher Nkunku. Il portoghese, alle prese con un fastidio all'adduttore, non è al 100% della forma, ma sta meglio, mentre il francese, rimasto a box due settimane per un pestone, è tornato in campo domenica a Firenze, segnando nel finale la rete del pareggio.