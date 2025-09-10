VIDEO MN - Stile ed eleganza, così Leao si presenta alla serata Premio Gentleman Fair Play 2024-25

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, c'è anche Rafa Leao presente alla serata Premio Gentleman Fair Play 2024-25, giunta alla 30esima edizione. Il talento portoghese, oggi ancora out per un infortunio al polpaccio sarà protagonista della serata rossonera, oggi ricca di molti simboli del passato come Adriano Galliani, ed elementi del presente e futuro proprio come Rafa.

Come procede il recupero di Leao?

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Rafael Leao sta procedendo nei suoi allenamenti personalizzati - anche oggi ha svolto una seduta in solitaria con terapie ed esercizi specifici - alla ricerca del completo e totale recupero dall'infortunio al polpaccio subito il 17 agosto scorso durante Milan-Bari: non si registrano intoppi di grossa natura. Starà poi a Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, decidere se portarlo comunque in panchina per Milan-Bologna o se preservarlo ancora per un'altra settimana. Tutto, in generale, sarà fatto in nome della massima cautela: non si vuole rischiare nulla. Se il portoghese non sarà ancora pronto al 100% per scendere in campo, come è ad oggi la realtà dei fatti, non sarà convocato e il suo processo di recupero sarà orientato verso Udinese-Milan del 20 settembre.