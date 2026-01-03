VIDEO - Rivedi il gol da tre punti di Leao contro il Cagliari
MilanNews.it
Una botta di collo di sinistro, un po' "sporca" e scivolando su un terreno di gioco non perfetto: il "nuovo" Leao targato Max Allegri, secondo il mister molto più nel vivo del gioco da centravanti, segna ancora e regala i tre punti al Milan nella prima gara del 2026. L'account X del club rossonero celebra la giocata del portoghese, che potete rivedere nel video in calce alla news.
The decisive moment 🙌— AC Milan (@acmilan) January 3, 2026
Brought to you by @SN4IFUN pic.twitter.com/V1vNUabZ1I
