Vieri spinge la stellina del Milan: "Camarda può essere una sorpresa a Lecce"

Bobo Vieri, ex calciatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei papabili centravanti per la Nazionale Italiana: "Dopo tempo ne abbiamo due che segnano, Kean e Retegui, anche se è andato via. Perché usarne solo uno, se possiamo metterne due, poi adatti il resto. E alle loro spalle arrivano altre forze fresche, Pio e anche Camarda, che può essere una sorpresa a Lecce. L’importante è prendersi questi Mondiali con Gattuso, che dà appartenenza e identità".